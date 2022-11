Stop edizione cartacea | “Verità&Affari” solo online

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo aver valutato varie soluzioni, l’editore Maurizio Belpietro ha deciso che il quotidiano economico “Verità&Affari” – lanciato nel mese di marzo di quest’anno – lascerà l’edicola per trasformarsi esclusivamente in una testata. Secondo quanto riportato da Prima Comunicazione, la novità sarà ufficiale a partire dal prossimo 30 novembre. In vista di questa operazione il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.