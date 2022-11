Stoltenberg a Palazzo Chigi Meloni | “Da Italia fermo sostegno all’Ucraina”

'Mi perdonerà il segretariose faccio una cosa irrituale - ha detto durante l'incontro con il segretario della Nato oggi in visita aChigi - ma avrete saputo che Alessia Piperno ......conper annunciare la liberazione di Alessia Piperno: "Fatto lavoro eccezionale" Macron a Meloni: "Italia e Francia popoli amici, avanti insieme". L'incontro dopo l'insediamento a...Alessia Piperno è tornata in Italia. La donna, arrestata in Iran nel settembre scorso e rilasciata oggi dopo 43 giorni di prigionia, è tornata nel nostro Paese con un volo speciale partito da Teheran ...Primo incontro, questo giovedi a Palazzo Chigi, a Roma, per il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il Segretario Generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg. La premier ha ...