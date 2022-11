Stefano De Martino al settimo cielo | la notizia che tutti aspettavano

... dalle 19 a mezzanotte, prima edizione de "L'Estate di San" patrocinata dall'... Concluderà i lavori domenica il presidente nazionale di LegambienteCiafani. Domenica 13 novembre il "...... eBaldi, membro dell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Ingresso libero. La ... Costanzana: festa di SanSi avvicina la festa patronale del paese e fervono i preparativi. Saranno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...E’ stato- indubbiamente- un anno magico per il bellissimo Stefano De Martino il 2022 che si sta per concludere, ma- a quanto pare- il 2023 che è – praticamente alle porte, lo sarà ancora di più! E ora ...