Spread Btp - Bund chiude sotto i 200 punti | rendimento al 3 | 99%

Ildecennale rende il 4,2%, in calo e lo- Bund si attesta sui 212 punti, in aumento da inizio seduta. In Europa prevale un clima teso e di attesa per i dati Usa sull'inflazione che ...Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione del mercato obbligazionario. Lo- Bund ha continuato a indietreggiare, riportandosi a un passo da quota 200 punti base. Cosa può dirci di questo differenziale Lo- Bund è ormai a un soffio dalla soglia dei 200 ...BTP e Spread in picchiata dopo il dato sull'inflazione USA: la discesa continuerà nel breve La view di Sante Pellegrino.I rendimenti dei Titoli di Stato registrano un forte calo nel giorno dell'inflazione negli Stati Uniti migliore delle attese. Gli investitori ora scommettono su una politica meno aggressiva da parte d ...