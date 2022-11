Speed skating | Italia con tanti esordienti a Stavanger Davide Ghiotto presente | Lollobrigida in pausa

(Di giovedì 10 novembre 2022) Signore e signori, si comincia. Sull’anello di ghiaccio di(Norvegia) prende il via l’annata agonistica del pattinaggio pista lunga velocità sul ghiaccio. L’appuntamento norvegese, dall’11 al 13 novembre, sarà il primo dei sei in programma in Coppa del Mondo, funzionale alla qualificazione per i Mondiali di Heerenveen (Paesi Bassi) del marzo 2023. I primi quattro eventi, invece, saranno imporper definire il roster degli atleti ai nastri di partenza degli Europei che si svolgeranno sempre in Norvegia, ma ad Hamar dal 6 all’8 gennaio 2023. Dunque, già da questo esordio sul ghiaccio scandinavo, i pattinatori dovranno mettere fieno in cascina, assicurandosi piazzamenti e tempi di un certo livello per avere le chance di essere presenti alle rassegne continentale e iridata. Si riprende il percorso dopo che le Olimpiadi Invernali di Pechino ...

NEVEITALIA.IT

... 21enne allenatrice dell' ASDRescaldina che all'esordio nella massima competizione in ...giovane allenatrice è tornata dal Sud America con all'attivo anche un sesto posto nella specialità...Per quanto riguarda i volti nuovi, Pergher si è messa particolarmente in luce nelle prove veloci nel corso della preparazione a Inzell (Germania), mentre Peveri nella mass start ha dimostrato di ... Parte anche la CdM di speed skating: senza Lollobrigida, a Stavanger una nazionale che punta su Ghiotto The Hungarian National Skating Association (MOKSZ) on Tuesday posted a statement on its website confirming that the Liu brothers had officially filed the applications. Born in Budapest to a Chinese ...La 21enne, da qualche anno allenatrice nelle fila dell'ASD Skating Rescaldina, ha vinto la medaglia d'argento all'esordio ai World Skate Games ...