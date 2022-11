Sono una veterinaria e l’articolo sul sito Fnovi mi indigna | come altri colleghi | #iononsonoMarta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022)una donna medico veterinario di 36 anni. Scrivo questo post perché da qualche giorno sul, la Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, è comparso un articolo dal titolo: “La storia di Marta e dila prospettiva da cui guardi le cose può cambiare il risultato”. Un articolo che offende me e molte mie colleghe e, donne veterinarie, mamme e non, dove si elogia una fantomatica donna, Marta, di 40 anni,, che è diventata mamma da poco e ha lasciato il lavoro (cito testualmente) “lo stretto indispensabile per gestire fine gravidanza ed allattamento”; si è rituffata poi nel lavoro, tra corsi, accreditamenti vari e obblighi di formazione e non si lamenta, non è arrabbiata, è felice: “è una donna energica, serena con i suoi alti e bassi ovviamente, ...