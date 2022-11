Sondaggio gela Meloni l' americana Gli italiani | stop armi all' Ucraina

(Di giovedì 10 novembre 2022) Doccia fredda per Giorgianel giorno in cui la premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, assicurando totale e incondizionata fedeltà del governo italiano all'Alleanza atlantica, di fatto agli Stati Uniti d'America. La... Segui su affar.it

Affaritaliani.it

10 novembre 202210 novembre 202210 novembre 202210 novembre 202210 novembre 2022 Iscriviti alla newsletterL'ultimodi Swg per La7 , trasmesso dal direttore Enrico Mentana, mostra il Pd così in basso come da anni non si vedeva. Mentre continua a crescere Fratelli d'Italia, che rispetto alla scorsa ... Il sondaggio che gela Meloni. Gli italiani: stop invio armi all'Ucraina A favore delle armi a Zelensky solo il 46,8% del campione. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Intanto ...ROMA (ITALPRESS) - Non con il distacco che ci si poteva aspettare dai sondaggi della vigilia, ma i Repubblicani si avvicinano alla riconquista della maggioranza alla Camera ...