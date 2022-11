Sondaggi politici elettorali oggi 10 novembre 2022 | gli italiani bocciano le decisioni del governo sugli sbarchi dei migranti

Solo il 6% pensa che in futuro ci potranno essere meno guerre Gli italiani non sono ottimisti sul futuro. Lo si nota da moltiche vengono svolti, e l'ultimo di Swg sul tema della guerra e della pace non fa eccezione. Per la maggioranza i conflitti non diminuiranno nei prossimi 20 anni. Solo il 6% è ...... Elezioni Midterm 2022: Biden con la peggiore reputazione I messaggipiù importanti di ... che secondo gli ultimipiace solo al 46% degli elettori repubblicani. Nel Great old party si ...alimentato dall’altissima polarizzazione politica e dalla paura degli elettori di ciascun partito nei confronti dell'altra parte. Questo potrebbe spiegare perché i sondaggi non sono riusciti a ...Dopo un giro di affettuose telefonate per le congratulazioni ai democratici che hanno portato a casa la vittoria e dopo un pugno di conversazioni di consolazione con gli sconfitti, Joe Biden ...