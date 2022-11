Sold out al PalaSele per il ritorno di Biagio Antonacci

Attesissimo e giàuno degli eventi di punta dell'edizione 2022 del FLA " Festival di Libri e Altrecose: sabato sera alle 21:00, al Teatro Circus, Alessandro D'Avenia, autore di Bianca come ...Possibile che non ci sia ilosservato in occasione delle ultime uscite della squadra allenata da Mourinho, ma i biglietti per Roma - Torino restano abbastanza difficili da trovare in ...Durante la data sold-out all’Alcatraz di Milano, Paky ha dato vita al suo pseudonimo, esibendosi con un cappio alla gola con il brano ...Al Teatro Troisi di Napoli in scena quattro spettacoli con Gianni Fiorellino: il successo delle serate e un ospite speciale sul palco ...