Settima giornata Eurolega 2022 2023 | Bologna sbanca Milano

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Virtusvince il derby italiano in campo internazionale battendo l’Olimpia al Forum per 64-59. Nella, gli uomini di Scariolo costruiscono la vittoria a cavallo dei due tempi rimontando il passivo iniziale. Man of match Teodosic, autore di 15 punti.: COSA È ACCADUTO TRA OLIMPIAE VIRTUS? Le V nere colgono un’altra vittoria di prestigio indopo quella sul Real Madrid. Dopo una prima fase di equilibrio,prova già a scappare, ma Teodosic blocca la fuga. Il primo quarto, però, si chiude a favore dei padroni di casa (23-12). ...

Corriere della Sera

