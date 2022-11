Sesto Fiorentino | patente sospesa | si addormenta al semaforo Ne aveva un’altra intestata al datore di lavoro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una volante del Commissariato di, impegnata nel controllo del territorio, si è fermata, intorno alle 3.00 di notte, di fronte alla luce rossa deltra via Ferraris e via Mazzini, preceduta damacchina. Appena è scattato il verde quest’ultima non ha ripreso la marcia L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzeToday

Finiscono nei guai sia l'automobilista sia la persona che gli aveva prestato il documento per eludere i controlli