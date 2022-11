Serie A | gli anticipi e i posticipi del Napoli fino ad aprile  

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) La LegaA ha comunicato orari e date delle gare di campionato in programmaal sabato di Pasqua. Alcune date (segnate con l’asterisco) potrebbero subire variazioni in base all’andamento delle squadre italiane nelle coppe. Il presidente dellaA, Lorenzo Casini, ha dichiarato: “Oggi abbiamo pubblicato i blocchi con giornate e orari delle partitea Pasqua. La programmazione delle gare, che da quest’anno avviene con congruo anticipo, come in Premier League, è apprezzata dalle società, perché permette di pianificare al meglio l’attività sportiva e la vendita dei biglietti. E così i tifosi sanno per tempo le date in cui giocherà la propria squadra”. Le date riguardanodelle partite che si giocheranno dalla ventiduesima alla ventinovesima: otto ...