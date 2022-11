Senato | i capigruppo del Pd nelle commissioni permanenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov (Adnkronos) - Il Pd ha eletto i propriche hanno votato stamattina i rispettivi uffici di presidenza. Nella Affari costituzionali Andrea Giorgis è il cagruppo dem, mentre Dario Parrini è stato eletto vice presidente dell'organismo. In commissione Giustizia il capogruppo Pd è Alfredo Bazoli, con Walter Verini segretario. In Affari esteri e Difesa Alessandro Alfieri è stato indicato dal Pd come capogruppo e in Politiche Ue è toccato a Tatiana Rojc. In Programmazione economica e Bilancio è Daniele Manca il capogruppo Pd, con Antonio Misiani vice presidente. In Finanze e Tesoro il capogruppo è Carlo Cottarelli, con Alberto Losacco segretario. In Cultura la capogruppo è Cecilia D'Elia, mentre Andrea Crisanti è stato indicato come segretario. In Ambiente Bruno Astorre è ...