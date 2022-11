Senato | eletti i presidenti di Commissione | tra Montecitorio e Palazzo Madama | su 24 nomi il centrodestra ha scelto solo due donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le senatrici Giulia Bongiorno e Stefania Craxi saranno le uniche duea presiedere unain Parlamento nel corso della XIX Legislatura. Dopo la Camera, infatti, anche ilha completato l’elezione dei nuovi: su 24totali, ilhaben 22 uomini. La polemica era esplosa già mercoledì sera, dopo che anon era stata eletta nessuna deputata. “Tutti uomini. Per ricapitolare:su 24 ministri e in ruoli marginali, nessuna presidente di4 vice. Le parole non servono se i fatti raccontano un’altra storia”, ha scritto su Twitter la senatrice del Pd Valeria Valente. Un fatto ...