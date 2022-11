Senato | Berlusconi nella commissione Politiche Ue Renzi e Calenda in quelle su Difesa e Industria

ilGiornale.it

Per il voto è arrivato a Roma anche il leader di Forza Italia Silvio. Lo scostamento, al, ha incassato 183 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti. Alla Camera i voti a ...... nonostante il suo passato saldamente ancorato alla destra - dal governo di Silvioalla ... dice l'ex capogruppo alal Corriere della Sera . Mettendo i dem di fronte a un bivio ... Berlusconi in Senato: "Manteniamo l'impegno su tasse e pensioni" Si riuniranno tra poco a palazzo Madama le commissioni permanenti del Senato per l’elezione degli uffici di presidenza. I partiti hanno intanto definito le composizioni dei singoli organi. Il leader d ...Il leader azzurro punta sui temi identitari del partito. Soddisfazione per le commissioni «E ora in Parlamento bisogna mantenere gli impegni presi con gli elettori». Silvio Berlusconi lo ha ripetuto i ...