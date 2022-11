Sczcesny riuscirà a resistere? La richiesta è da capogiro

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 10 novembre 2022) Szczesny è un portiere che ha saputo dimostrare il suo talento fin da quando è diventato un titolare inamovibile della maglia bianconera. La Juventus ha trovato in Wojciech Szczesny sicuramente un portiere di primissimo livello, uno di quelli che ha permesso ai bianconeri di poter fare il grande salto di qualità in questi ultimi anni, ma purtroppo sono in molti a volerlo in squadra. Ansa FotoPer poter giocare come portiere una grande squadra bisogna essere davvero dei grandissimi talenti, con Szczesny che ha dimostrato ampiamente con la Juventus di poter meritare questo ruolo. Anche nella partita contro l’Inter ha dimostrato grandissima voglia di poter blindare la propria porta, con i nerazzurri che hanno trovato una vera e propria muraglia polacca davanti a sé. Sapeva benissimo come nelle prime partite Mattia Perin abbia disputato delle ottime partite, ma la sicurezza che riesce a ...