Scuola | Vannini UIl | Stabilizzare i precari Per la Campania servono meno di 10 milioni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Investendo 180di euro si potrebbero immettere in ruolo tutti idella. Il costo per la stabilizzazione dei 252.157ammonta a 180.345.425,04 euro all’anno; 715,2 euro per ciascuno”. Lo afferma il Segretario Generale della UilRua della, Robertarinviando ad un recente studio della segreteria nazionale del sindacato. “In questo esercito di lavoratori abituati a vivere nella continua incertezza – aggiunge– ci sono ben 13.698 campani. 10.891 docenti e 2.807 ATA che da anni fanno funzionare le scuole della nostra regione senza contare tutti quelli che dalavorano in altre regioni. Tantissimi, infatti, sono i nostri corregionali che lasciano la ...