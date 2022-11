(Di giovedì 10 novembre 2022) È statol'economico suldel comparto Istruzione e Ricerca, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. A comunicarlo il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine del Consiglio dei Ministri di questa sera.Zangrillo: "Arriviamo alla firma entro i tempi previsti" L'intesa, che verrà sottoscritta domani, prevede per i docenti un incremento medio pari a 100 euro, a cui si aggiungeranno le risorse del successivo. "Grande soddisfazione" per il via libera alviene espressa dal ministro Zangrillo. "Si tratta di unmolto importante per una categoria che ha un ruolo centrale nella crescita del Paese. Ringrazio Aran e iper il lavoro svolto, che ci permette di arrivare alla firma entro i tempi ...

Sky Tg24

... davanti la Basilica della Madonna della Neve, è statoda un colpo di pistola: il ... Fuori laè scoppiata la calca. Mamme e papà con in braccio i figli si sono diretti in tutta fretta ...... il pluripregiudicato di 48 anni ferito in un agguato a Ponticelli , periferia est di Napoli , avvenuto poco prima delle 14 non molto distante da unaelementare. L'uomo è statoda un ... Scuola, raggiunto l'accordo il ministero e i sindacati sul rinnovo del contratto E' stato firmato tra i sindacati e il ministero dell'Istruzione - a quanto apprende l'ANSA - l'accordo politico per il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021. Domani alle 14.00 incontro all' ...Spari fuori una scuola di Ponticelli. All'ora di pranzo all'esterno dell'istituto comprensivo "Toti-Borsi-Giurleo" un uomo è stato gambizzato. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine che indag ...