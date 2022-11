la Repubblica

Poi isono aumentati e ora penso di metterli da parte per comprare casa e togliermi qualche ... pazienza e comprensione del mio primario e della direttrice di, grazie ai quali ho ottenuto ...E poi 'Ho messo deida parte e grazie anche ad un piccolo aiuto dei miei mi sono iscritta all'Alma (internazionale di cucina, ndr). Poi ho viaggiato e ho fatto molti stage all'estero'. ... Scuola, i soldi del Pnrr per le nuove palestre: basteranno solo per un istituto su sei Trecento milioni erogati a 444 tra sedi e succursali a fronte di 3 miliardi richiesti. La Corte dei conti: "Accelerare i lavori, c'è un ...“Ha presente quando Mao tenne il discorso della montagna al congresso del Partito comunista Ecco più o meno è andata così: non ci sono soldi, ...