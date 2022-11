Scoperta dolorosa su Antonella Fiordelisi | “La sta solo sfruttando” | dopo le lacrime |  lo scandalo

Leggi su specialmag

(Di giovedì 10 novembre 2022), che caos! La guerra degli ex infiamma ancora di più, nuovi sospettiil confronto in diretta. La spadaccinaha da poco affrontato in sede di prime time l’ex fidanzato Gianluca Benincasa.il tam-tam mediatico e i reciproci scambi di accuse, spunta una nuova indiscrezione…(fonte youtube)La trama di questa nuova soap-opera in salsa “GF Vip” si infittisce.entra da single nel programma. Conosce il mite Edoardo Donnamaria e,le iniziali resistenze, si dichiara innamorata: nascono ufficialmente i #donnalisi. Anche il padre ditifa per la relazione, come confessato in diretta. Nella ...