Scontro totale sui migranti fra Italia e Francia. E Parigi minaccia ritorsioni

Roma - Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Il ministro dell'Interno francese Darmanin ha ..."Siamo in baliadella camorra e nessuno fa niente", incalza Gennaro. L'agguato a Luigi Amitrano non è un caso isolato: il raid si inquadra nell'ennesimoscoppiato tra quei gruppi ...Scontro totale Roma-Parigi sui migranti. La Francia ha annunciato la sospensione dell'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Il ministro dell'Interno francese Darmanin ha invit ...Parigi annuncia la sospensione dell'accoglienza dei 3.500 rifugiati già prevista. Piantedosi: «Reazione incomprensibile» ...