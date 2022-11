Scontro Roma - Parigi sui migranti | Meloni tiene il punto

La "legalita'" e' il timbro del governo di centrodestra. E quello che chiede l'Italia nella gestione dei migranti altro non e' che il "ripristino della legalita'". Anche perche' a bordo di "queste ...- - > Migranti in attesa sul ponte della nave Ocean Viking - Sos Mediterranee .aperto sui migranti in Europa.è contro tutti. Contro Parigi, che ha attaccato la decisione di non far sbarcare per giorni i profughi arrivati a Catania. E contro Bruxelles che ieri in ...Nel giorno del Single Day c’è poco da festeggiare per gli oltre 8,4 milioni italiani che per vivere da soli devono affrontare un costo della vita in media più ...La tensione tra Roma e Parigi è salita con il trascorrere delle ore. E mentre la Ocean Viking della Sos Mediterranee, con a bordo 243 persone, vagava tra la Sicilia e la Corsica in attesa dell’indicaz ...