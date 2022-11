Sciopero Eav | venerdì nero dei trasporti domani in Campania

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quella disi annuncia come un’altra giornata di disagi per gli utenti che si servono dei mezzi dell’Ente Autonomo Volturno per spostarsi. Uil, Faisa-Confail, Usb e Orsa hanno infatti proclamato, dalle 9:00 alle 13:00, un’astensione dal lavoro con varie motivazioni. Per spiegare le proprie ragioni, l’Orsa ha diramato un comunicato col quale sottolinea come ”11 novembre sciopereremo contro l’Eav che, con una gravissima iniziativa unilaterale, ha cambiato, se non annullato l’accordo che regolava l’organizzazione del lavoro nella manutenzione delle infrastrutture. Sciopereremo contro l’Eav che vuole scaricare le proprie responsabilità sui funzionari, alla luce delle normative Ansfisa, che non vuole aggiornarne adeguatamente le competenze. Sciopereremo contro l’Eav che non vuole applicare completamente l’accordo ...