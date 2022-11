Sastamala-Modena oggi in tv | canale | orario e diretta streaming andata sedicesimi Cev Cup maschile 2023 volley

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tutto pronto per Ford Levoranta-Valsa Group, gara dideidi Cev Cup2022/di. Gli uomini di Andrea Giani tornano sul campo di casa per iniziare l’avventura nella seconda competizione continentale per importanza riservata ai club. I Canarini sperano di ripetere quanto fatto lo scorso anno ai trentaduesimi, quando superarono la formazione finlandese con un doppio tre a zero. I finlandesi, “retrocessi” in Cev Cup dopo l’eliminazione al 3rd round di Champions League, vanno dunque a caccia di riscatto e proveranno a strappare qualche punto in trasferta. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di giovedì 10 novembre al Kauppi Sports Center di Tampere. ...