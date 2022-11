Saraya | “Appena ho ricevuto l’ok dai medici per tornare a lottare | ho scritto subito a Sasha Banks”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha annunciato al mondo ciò che i fan aspettavano da tempo, ovverodeiper. Per dimostrarlo, ha anche condiviso la sua autorizzazione medica in risposta ad alcuni fan che ne avevano messo in dubbio la veridicità.ne ha parlato durante la trasmissione The Sessions With Renee Paquette, dove ha anche confessato che la prima persona che ha informato della splendida notizia sia stata colei che infortunò l’allora Paige,: “La prima persona a cui ho mandato un messaggio… è stata Mercedes,. Le ho mandato un messaggio… lei è stata una delle prime persone a cui ho, perché ho avuto tutte quelle cose che possono rovinare mentalmente la carriera di ...