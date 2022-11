Sant’Antimo | commando armato nel traffico dell’asse mediano | rapina da oltre 20mila euro

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 10 novembre 2022) In quattro hanno agito per bloccare un avvocato a bordo della sua macchina. Sono stati lucidi, organizzati, spietati. Hanno approfittato delpomeridianoper colpire in maniera chirurgica e portare via un bottino da circanel: vittima noto avvocato Sono le 19 circa. L’asseè una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.