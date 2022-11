San Pellegrino | appello al neo ministro Salvini | “Ci aiuti a finanziare la Paladina-Villa d’Almè”

(Di giovedì 10 novembre 2022) SanTerme. Nuovo, vecchie questioni. SanTerme non ha perso tempo e, con il nuovo esecutivo entrato in carica ufficialmente da un paio di settimane, ha preso subito la palla al balzo per rispolverare il tema del terzo lotto della tangenziale Sud di Bergamo, quello che riguarda il tratto. Un’opera che soprattutto Valle Imagna e Valle Brembana attendono con impazienza da anni, considerandola prioritaria per lo sviluppo dei propri territori, spesso vittima di un isolamento che si sta facendo sempre più accentuato. Così Vittorio Milesi, ex primo cittadino e oggi vicesindaco di San, ha deciso di sottoporre la questione al vicepremier e neodelle Infrastrutture e Mobilità sostenibili ...

...A ResuttanaLorenzo - Akragas: 0 - 3 (And. 0 - 1) (15 Garufo su rig., 41 Bonanno, 18 st Vitelli) Don Carlo Misilmeri - S. C. Mazarese: 2 - 1 (And. 1 - 0) (2 Di Giuseppe (M), 47 pt, 28 ...Lo ha fatto all'udienza generale tenuta in piazzaPietro. "Rinnovo il mio invito alla preghiera ... che fusulla terra sotto lo sguardo misericordioso dell'unico Dio del Cielo, Dio della ...MESSINA – Viale San Martino da piazza Cairoli fino a via Santa Cecilia. Tre perpendicolari (Bixio, Manara e Camiciotti) restano cieche, una (Maddalena) aperta e una (Lombardo Pellegrino) pedonale. E’ ...Previsioni meteo per il 10/11/2022, Passo San Pellegrino. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperature comprese tra -4 e 5°C ...