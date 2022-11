San Giovanni d' Asso | torna la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi - Cultura

L'evento interesserà il secondo e terzo fine settimana di novembre con tantissime attività alla scoperta del prezioso fungo ipogeo: mercatini, degustazioni, la ...... il giovane che si arse vivo in piazzaVinceslao a Praga per protestare contro le repressioni dell'Unione Sovietica in Cecoslovacchia. Meloni ha poi citato 'il santo e statista'Paolo II ...L’incidente. È ricoverata in gravi condizioni la donna di 77 anni che giovedì 10 novembre, poco prima delle 14, è stata investita da un’auto sulla strada statale della Valle Brembana, a San Giovanni ...Sarà una Rossetti Market Conad fortemente determinata a calare il tris quella che sabato scenderà in campo alle 21 ad Alseno nella sfida contro la Vtb ...