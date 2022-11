Salute mentale | il 18 e 19 novembre il Convegno internazionale per i 50 anni del libro che scardinò la psicanalisi di Freud

Nurse Times

Una produzione scientifica di oltre duecento autori, tra psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, artisti, accademici e studiosi di discipline socioculturali che hanno risposto ad una call for paper ......soffrono di un disturbo diprovocato proprio dallo stress. Migliorare lo stile di vita, e imparare ad ascoltarsi , è dunque necessario per recuperare il personale benessere fisico e, ... Salute mentale: un tema sempre attuale ROMA - L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, ha scritto al Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per segnalare cinque questioni da affrontare con urgenza ...Una produzione scientifica di oltre duecento autori, tra psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, artisti, accademici e studiosi di discipline socioculturali che hanno risposto ad una call for ...