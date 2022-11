Sace | a d Alessandra Ricci è tra le 50 Most Powerful Women italiane

A moderareFrangi, fondatrice di Esgnews, piattaforma di informazione sulla finanza ... le linee S - Loan ESG, Diversity, Climate Change, Turismo e Agribusiness con garanziaGreen all'...... ma una vera e propria opportunita', fonte di ricchezza per la societa' e leva di competitivita' per il Paese.' Oltre all'Amministratore Delegato diRicci, che ha chiuso i lavori ...Ospite al TG1 Economia, l’AD di SACE Alessandra Ricci si sofferma su punti di forza e opportunità dell’export italiano Pandemia e guerra non frenano il Made in Italy, che può contare su qualità e ...In occasione della presentazione dell’ultimo Rapporto SACE, l’AD Alessandra Ricci ha evidenziato l’impegno del Gruppo in termini di internazionalizzazione, supporto alla liquidità e promozione della t ...