Rugby | Italia | scelto il XV per la sfida con l' Australia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Firenze, 10 nov. (Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della NazionalenaMaschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà l'sabato 12 novembre alle 14 allo Stadio Franchi di Firenze, secondo Test Match delle Autumn Nations Series per l'che sarà trasmesso in diretta su TV8 e Sky Sport Arena. Sarà il confronto numero 21 tra le due squadre, il tredicesimo ine il terzo a Firenze a distanza di quasi dieci anni esatti dall'ultimo confronto allo stadio Franchi con i Wallabies che superarono l'22-19. Quattro i cambi nel XV titolare rispetto alla gara vinta contro Samoa 49-17 allo Stadio Plebiscito di Padova sabato 5 novembre. Triangolo allargato inedito formato da Capuozzo – al rientro dal primo minuto – Bruno e Ioane, autori ...

In trasferta anche la Under13 , alla festa delal Payanini Center di Verona . Seconda uscita stagionale per le under femminili a Padova , nella tappa di Coppasui campi del Valsugana, ...Vittoria sperata anche nel 2006 , al Flaminio di Roma, quando i Wallabies si imposero 18 - 25, mentre due anni dopo, a Padova , una bellamise in difficoltà un'Australia che alla fine si ...Ct della Nazionale italiana di pallavolo neo campione del mondo, e salutando Carolina Kostner, grandissima campionessa di pattinaggio su ghiaccio, Martin Castrogiovanni, ex rugbista e storico 'pilone' ...Nessun infortunato dopo la vittoria con Samoa, però Ferrari avverte: «Restiamo concentrati». Sabato a Firenze la sfida con l'Australia ...