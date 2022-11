Romero manda in orbita la Lazio | Monza ko | Milan raggiunto al 2° posto E torna Immobile

Sportpress24.com

Il baby attaccante argentino entra al posto di Cancellieri e al 69' segna il gol chela Lazio in estasi. L'azione vede Pedro che tira a botta sicura, Di Gregorio respinge ma è lestoa ...sv ) Felipe Anderson 7 : freddo nel trasformare in gol il pallone rubato da Pedro. Smalling gli concede pochissimo spazio, ma quando riesce a strapparespesso nel panico i tre dietro ... La Lazio si gode il ‘ragazzino’, Romero manda in estasi i biancocelesti – Le Pagelle ROMA (ITALPRESS) - Vittoria sofferta e conquistata con i denti dalla Lazio che batte di misura 1-0 il Monza nella 14ª giornata di Serie A e vola ...Al 69' discesa sulla fascia di Marusic e cross al centro, Pedro calcia di prima ma Di Gregorio respinge. Luka Romero si avventa per primo sul pallone e batte il portiere monzese per il vantaggio ...