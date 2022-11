Roma | ricettatori sorpresi a bordo del furgone | pistole | spade | machete | cellulari e attrezzi da scasso FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono stati beccati adi uncon un ingente quantitativo di merce di cui non sono stati in grado di fornire spiegazioni circa la provenienza. Per questo i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo scoprendo che, ad esempio, un cellulare tra quelli rinvenuti era stato rubato nei giorni scorsi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno così denunciato a piede libero le tre persone adel mezzo. Leggi anche:, tragedia alla Balduina: esce per una passeggiata, si accascia e muore Cosa c’era nelfermato dai Carabinieri alla Balduina Ma cosa c’era al suo interno? I militari hanno fermato e controllato il(con targa romena, ndr) in via Cavalieri di Vittorio Veneto, zona Balduina. All’interno, nel corso dell’ispezione, ...