Roma | Mourinho caccia Karsdorp | dalle serate in discoteca agli atteggiamenti «non professionali» Tutti i motivi della rottura

Così l'ex ds dellaWalter Sabatini attacca duramente Joseper le parole contro un giocatore della, secondo indiscrezioni Rick Karsdorp, dopo il pareggio contro il Sassuolo. 'Le sue ...L'ex ds dellaWalter Sabatini critica Jose. Ieri, dopo il pareggio col Sassuolo, lo Special One ha attaccato duramente un calciatore giallorosso, accusandolo di aver 'tradito gli sforzi ...La tifoseria della Roma è decisamente spaccata in due. Da una parte ci sono quelli che appoggiano Mourinho e le sue polemiche su Karsdorp e chi è un po' "stufo" delle ...Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi della Serie A. Roma in frenata. Ci sono altre problematiche ...