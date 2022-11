Roma | l'ex Veretout va al Mondiale!

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono 25, e non 26, i giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per il Mondiale. Tra questi, a centrocampo sarà presente...

Sono 25, e non 26, i giocatori convocati dal ct della Francia Didier Deschamps per il Mondiale. Tra questi, a centrocampo sarà presente anche l'ex Jordan per le partite che si disputeranno in Qatar. Assenti, oltre a Pogba, anche Mike Maignan, Ferland Mendy, Lucas Digne e Wissam Ben Yedder. Presenti tre giocatori che militano nel nostro paese: Theo Hernandez, Giroud del Milan e Rabiot della Juventus.