Roma | la guardie giurate scendono in piazza per manifestare davanti al Ministero del Lavoro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 novembre 2022)– “Leancora una volta in, per vedere loro riconosciuto un contratto collettivo nazionale di, dignitoso ed adeguato sia al loro ruolo ma soprattutto alle mutate condizioni economiche del paese”. Ad annunciarlo è il presidente dell’A.g.r.i. Massimo Raffi. “Sono trascorsi sette anni dalla scadenza del CCNL di categoria – spiega il Presidente – e non si è ancora vista l’uscita dal tunnel dellacontrattazione, tra i sindacati confederali e la parte datoriale, un qualcosa che oltre ad avere dell’assurdo, sta rasentando il ridicolo. L’A.g.r.i., come ha sempre fatto in oltre dieci anni di associazionismo di categoria, tramite il suo centro studi del settore vigilanza privata, ha proclamato per il giorno 30 novembre 2022, al ...