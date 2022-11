Roma | Karsdorp in uscita Si prenota Bellerin

...estremo di disciplina militare inflitto ad interi reparti negli eserciti diper punire atti di codardia o ammutinamento. Se ne colpiva uno su dieci. Per dare l'esempio. Non è il caso di...Non soloe Abraham . Nello tsunami di segnali che Mourinho sta mandando alla squadra in questi ... Come a dire: in fondo a noi dellacosa dovrebbe interessare Getty Images Preoccupazione ...La Roma vuole chiudere in bellezza il suo 2022 e dimenticare i risultati deludenti raccolti a Reggio Emilia contro il Sassuolo e nel derby contro la Lazio, ma all'Olimpico dovrà fare i conti con un To ...José Mourinho non perdona Rick Karsdorp e lo manda al patibolo condannandolo pubblicamente senza mai nominarlo: «Un giocatore ci ha tradito. Gli ho detto di cercarsi una squadra ...