Roma | il prof che rifiuta il nuovo nome sul tema dello studente transgender | «Sei una donna | non un uomo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Martedì mattina nel liceo scientifico Cavour che si trova in zona Colosseo aunessore hato la verifica di uno. Il giovane aveva ricevuto il suo compito in classe e lo aveva poi firmato con ild’elezione. Ovviamente diverso da quello anagrafico. Ma in linea con il regolamento della Carriera Alias, che regola i comportamenti da tenere a scuola con gli studenti trans. Ilgli ha risposto: «Non hai nessun diritto di utilizzare un altro. Non mi interessa del regolamento». La discussione è continuata davanti alla vicepreside, che ha preso le parti. Ma il docente non ha fatto passi indietro: «Davanti a me ho una. Non posso riferirmi a ...