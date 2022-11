Roma cambia la Ztl | raffica di divieti Arrivano anche 13 milioni di incentivi comunali per chi rottama veicoli inquinanti

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha bisogno di abbassare i livelli di inquinamento, al via quindi il nuovo regolamento per la fascia verde e limitazioni al traffico nelle zone della Ztl via via crescenti, da gennaio 2023 al 2024,...

7colli

... vince l'Inter, l'Atalanta cade a Lecce, pari. VIDEO La partita inizia subito con un grande ... Il risultato nonpiù, e la Juventus porta a casa i 3 punti. Il tabellino di Verona - Juventus 0 ...ha bisogno di abbassare i livelli di inquinamento, al via quindi il nuovo regolamento per la fascia verde e limitazioni al traffico nelle zone della Ztl via via crescenti, da gennaio 2023 al 2024,... Anche a Roma cambia la musica: più controlli, su strada e per la movida, con maggior impiego di agenti Roma ha bisogno di abbassare i livelli di inquinamento ... La delibera infatti comprende l’abbonamento annuale gratuito al trasporto pubblico in cambio di rottamazione veicoli interessati e un ...Roma, 10 nov. (askanews) - Si è aperta la prima edizione del ... Secondo Ubertini «un mondo globalizzato che cambia di continuo, impone una maggior offerta formativa. Vanno dati gli strumenti che ...