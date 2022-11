(Di giovedì 10 novembre 2022). Viveva incon un anziano, da tempo ormai, con l’occupazione die supporto alla deambulazione, ma sotto questo ruolo di facciataun’altra occupazione, non proprio in linea con i principi del suo incarico professionale. L’uomo, infatti,un carico dinon indifferente proprio in quella abitazione. I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 56enne delle Filippine, ora gravemente indiziato di detenzione abusiva dida sparo. NellaconL’uomo, che è residente in Italia da molti anni, è stato trovato in possesso di ben 4 pistole con relativo munizionamento, nascoste all’interno dell’abitazione ...

Il Corriere della Città

... tra raccomandazioni dell'EU Care Strategy e la riforma del Disegno di Legge Delega italiano", organizzato a, presso la sala Einaudi di Confedilizia. Nel dettaglio, il costo di una...... organizzato nella giornata di oggi a, presso la sala Einaudi di Confedilizia. Nel dettaglio, il costo di unaconvivente assunta a tempo pieno (54 ore settimanali) inquadrata a livello ... Roma, badante filippino nascondeva armi e munizioni in casa dell’anziano Roma. Viveva in casa con un anziano, da tempo ormai, con l’occupazione di badante e supporto alla deambulazione, ma sotto questo ruolo di facciata nascondeva un’altra occupazione, non proprio in linea ...ROMA (ITALPRESS) – In Italia una persona non autosufficiente che vuole essere assistita in casa da una badante può arrivare a spendere 2.641,61 ...