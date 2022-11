Rinnovo contratto scuola | verso il via libera alla parte economica con aumenti e arretrati Ipotesi prende quota

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si è conclusa la primadel confronto tra il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara e i sindacati della. Al centro dell'incontro, così come già anticipato nelle scorse ore, il tema deldelper docenti e Ata. In corso un'altradella riunione tra i rappresentanti ministeriali e le organizzazioni sindacali. Secondo quanto raccolto da Orizzonte, il tutto si sta svolgendo all'interno di un'interlocuzione "serena e collaborativa". Presente al tavolo anche il presidente Aran, Antonio Naddeo. L'articolo .

Kalulu Milan: il difensore francese pronto a firmare ildicol Milan già nel pomeriggio Una notizia dell'ultima ora che rasserena, almeno parzialmente, i sonni del Diavolo dopo la brutta serata vissuta a Cremona , martedì. Secondo quanto ...Spiega inoltre che 'il 2 novembre scorso infatti, all'Aran, è stato siglato ildeldella Sanità Pubblica, che comporta anche il riconoscimento di arretrati per gli anni di vacanza ...La Juventus, la scorsa estate, ha acquistato a parametro zero Di Maria; la società, a quanto sembra, sta pensando al rinnovo dell'argentino.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...