(Di giovedì 10 novembre 2022). Il Generale GiuseppeUnico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio, ha illustrato gli interventi di messa in sicurezza della discarica dinel corso di una seduta congiunta dei Municipi XI e XII e alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi. Ilha dapprima presentato la situazione odierna e i futuri sviluppi operativi, ha risposto poi, agli interventi sia dei rappresentanti politici dei municipi, sia delle associazioni di cittadini che hanno richiesto di intervenire. Il Consiglio si è poi chiuso con i discorsi finali dei presidenti Gianluca Lanzi (municipio XI) e Elio ...

... nell'aula di via Mazzacurati, erano presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'assessora aidi Roma, Sabrina Alfonsi e il commissario per la bonifica della discarica di, ...... 'La città', ha detto solo ieri, 'ha bisogno di impianti e del termovalorizzatore perché dalla chiusura diinquina l'ambiente mandando i suoiin giro per l' Italia . Vogliamo una ... Rifiuti - Malagrotta. Commissario Vadalà avanti con le gare per chiudere bonifica - RomaDailyNews Nell'emiciclo anche una schiera di cittadini e rappresentanti dei comitati che hanno chiesto di poter intervenire.Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in occasione della presentazione del 1° Rapporto alla città. Nuovo piano rifiuti entro novembre ...