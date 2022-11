Resident Evil Village Gold Edition | la nuova edizione completa e migliorata dell’ultimo horror della celebre saga di Capcom

(Di giovedì 10 novembre 2022) A un anno di distanzatorna a spaventare nella suaversioneampliando decisamente quanto già c’era di buono nel titolo originale, ma ampliandone la proposta con un DLC che ci racconterà la storia di Rose Winters ormai adulta e decisa a scoprire i segretisua famiglia a ogni costo; per chi non avesse giocato il titolo originale,è il diretto seguito di7 e vede la famiglia Winters trasferirsi in Europa, alla ricerca di una vita serena, lasciandosi tutto alle spalle. Quando i Winters iniziano a sperare di non avere più nulla da temere gli eventi precipitano, la piccola Rose viene rapita e starà ad Ethan il compito di ritrovare la figlia rapita e porre fine una volta per tutte ...

GameSoul

Tra une l'altro (che trovate anche su Amazon ) da tempo i giocatori sono in attesa di rifacimenti di titoli più o meno celebri della casa giapponese. Sì, il remake di...... due videogiochi di stile survival horror ( Jurassic World Aftermath , Wraith: The Oblivion - Afterlife ), due videogiochi più improntati all'azione ( Lies Beneath ,4 ) e un'opera d'... Resident Evil 4, molto più di un remake Shinji Mikami, director di giochi come Dino Crisis e The Evil Within, starebbe lavorando a un remake non ancora annunciato: sarà God HandAbbiamo selezionato 4 videogiochi e un cortometraggio in realtà virtuale per Meta Quest 2 “horror” da provare in queste settimane autunnali, per sere solitarie o in compagnia di amici. Ci raccontate q ...