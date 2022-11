Regione Lombardia | prosegue l' iter del Progetto di Legge Lucente per il cambio della Governance del Parco Agricolo Sud Milano

Regione Lombardia

Diminuiscono i ricoverati negli ospedali lombardi. Nel confronto con il report di sette giorni fa si evidenzia un calo. In tutta laattualmente sono 24 i ricoverati in terapia intensiva (erano 27 una settimana fa) e 1.021 (erano 1.042) nei reparti ordinari. In una settimana si contano altri 165 decessi che portano il ...... personale scolastico, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze - la prenotazione si può effettuare sul portale https://vaccinazioneantinfluenzale..it/ ... InnovaLo! Musei ed ecomusei lombardi tra qualità e innovazione MILANO (ITALPRESS) - 'Credo che dovrebbe stare attenta a fare certe affermazioni che offendono tutti i lombardi. A me sembra che la Lombardia ...Lo comunica il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, augurandole “buon lavoro, con la certezza che saprà ricoprire al meglio un incarico importante con deleghe che l’amministrazione ...