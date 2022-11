Reato impedire manifestazione Fuan | chieste 31 condanne ad antagonisti

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Gliche hanno tentato diuna iniziativa pubblica dell’organizzazione studentesca di destrahanno commesso ildi violenza privata. È una delle tesi espresse dal pm Enzo Bucarelli oggi in tribunale a Torino nel corso del processo per gli incidenti avvenuti all’università il 13 e il 14 febbraio 2020. Il magistrato ha proposto 31, a pene comprese fra i due anni e otto mesi e i quattro mesi di carcere, per altrettanti giovani di area autonoma e anarchica. I fatti contestati risalgono al 13 febbraio 2020, quando al Campus Einaudi ildiede vita a un volantinaggio in occasione di un convegno intitolato “Fascismo colonialismo foibe – L’uso politico della memoria per la manipolazione delle verità storiche”, e secondo gli inquirenti un gruppo di ...