Ranocchia | «Spalletti mi faceva fare l’attaccante | avevamo la panchina un po’ corta…»

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’ex difensore dell’Inter e del Monza Andrea, infortunatosi alla seconda giornata di campionato proprio nel match contro il Napoli e ritiratosi a sorpresa qualche mese fa, ha rilasciato una lunghissima intervista al sito ufficiale della Lega Serie A. Riportiamo alcune delle sue risposte. Andrea, a circa un mese e mezzo dal ritiro come stai? non hai cambiato idea? Nono, sto benissimo così! (Ride), Ora mi sto riposando e mi sto godendo la famiglia ad Assisi, è bello rimanere un po’ a casa e poter vivere la famiglia e gli amici. Poi vedremo se rientrare nel mondo nel calcio ed eventualmente con quale ruolo. Mi piacerebbe aprire una scuola calcio per lavorare con i giovani. Quando avrò le idee più chiare e avrò capito cosa voglio, ricomincerò! Parliamo un po` del giorno in cui hai deciso di smettere… Avevo già deciso da tempo, ma tanti mi ...

