«Quando vinci riportalo a Malibù» ha detto l’attore al presidente dell' Ucraina

(Di giovedì 10 novembre 2022) Daè scoppiata la guerra contro la Russia, Sean Penn non ha mai fatto mancare il suo sostegno al Paese guidato da Volodymyr Zelensky., dopo aver già incontrato ilucrainosi trovava a Kiev per girare un documentario sulla guerra, ora è tornato a fargli visita portando con sé un regalo davvero particolare: la statuetta’Oscar vinta durante la sua carriera cinematografica. Sean Penn inallo ...

C'è anche la sorveglianza degli alunni che non sempre si riesce a garantire, soprattuttoescono dall'aula: gli spazi sono troppo grandi per avere occhi ovunque. I numeri del Dasono ...... dal 10 al 13 novembre, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da, si ... BA.2.75.2 Il virus Sars - CoV - 2, riflette Topol, 'si è evoluto considerevolmente dala ...È stato lo stesso presidente ucraino a condividere via social il nuovo incontro con la star di Hollywood. È la terza volta che i due si incontrano. Questo, però, è stato un incontro speciale perché i ...Garbagnate, Paolo Candusso ricrea Leonardo Da Vinci. Ha realizzato 100 modelli (tutti funzionanti) basandosi sui disegni del Genio. Un tesoro da salvare ...