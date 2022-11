Qatar 2022 | tutte le stelle che salteranno il Mondiale

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tantissimenon potranno prendere parte alinper colpa di infortuni. Le preparazioni atletiche unite alle tante partite giocate negli ultimi mesi hanno fatto infortunare tantissimi giocatori che non prenderanno parte alla più grande competizione. Questi sono tutti i giocatori infortunati che non prenderanno parte al. Il primo di questa lunga lista è senza dubbio colui che è arrivato secondo al Pallone d’Oro ovvero Sadio Mané del Bayern Monaco. Il giocatore del Bayern Monaco si è infortunato nella sfida col Werder Brema dell’8 novembre, riportando un problema al tendine del ginocchio destro, e per questo motivo non sarà convocato per i Mondiali. Paul Pogba Il centrocampista francese della Juventus non prenderà parte al. I tempi di ...

Corriere dello Sport

Non è bastato il gol al Sassuolo. Tammy Abraham non farà parte del prossimo Mondiale in. Ad anticiparlo è il The Athletic che ha 'diramato' in anticipo le scelte del ct Gareth Southgate . Tra poche ore uscirà la lista ufficiale dell' Inghilterra che non vede né Smalling né Abraham.Un altro big del Milan è fuori dal Mondiale, in attesa dell'annuncio ufficiale. Tra polemiche e sfottòLe Nazionali partecipanti astanno diramando in queste ore la lista dei convocati per il Mondiale. Dalla giornata di lunedì, tutti gli occhi del mondo saranno rivolti sulla rassegna intercontinentale. Cardinale e ... Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime Niente da fare per il laterale dell'Inter, che paga lo scarsissimo impiego con l'Inter da parte di Simone Inzaghi ...Il Marocco si prepara alla partenza verso il Qatar. I Mondiali si avvicinano sempre di più e, non a caso, è arrivata anche la lista dei calciatori convocati per il torneo. Il commissario tecnico ...