Qatar 2022 | i convocati del Portogallo | Leao con Ronaldo C’è un altro ‘italiano’ | Nazionali

(Di giovedì 10 novembre 2022)-11-10 19:46:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:sì, Beto no. Il ct del, Fernando Santos ha diramato l’elenco dei 26 calciatori che difenderanno la maglia portoghese ai Mondiali di. C’è anche il portiere della Roma Rui Patricio e tanti ex della nostra Serie A come Joao Mario, AndrP Silva e Joao Cancelo. L’ELENCO COMPLETOPortieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);Centrocampisti: João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers ...

