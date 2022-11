Presto la prima “città 30” italiana | ecco quale sarà

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Consiglio Comunale di Bologna in data 2 novembre 2022 ha approvato le linee guida per il miglioramento della sicurezza stradale che fanno parte del Piano “Bologna30”. Da giugno 2023 il capoluogo dell’Emilia-Romagna diventerà lagrandea introdurre il limite di 30 km/h nella maggior parte delle strade cittadine. Solo alcune strade rimarranno a veloce, con un limite di 50 km/h. L’approvazione rappresenta la tappa fondamentale di un percorso iniziato da tempo e che prevede anche la partecipazione dei cittadini, incontri e laboratori di quartiere. La presentazione del sindaco Il sindaco Matteo Lepore e l’assessora Valentina Orioli hanno presentato la delibera di giunta che rappresentata l’avvio del piano “Bologna30”. Un percorso lungo che culminerà a giugno 2023 con ...

DMove.it

2022 - 11 - 10 13:46:59 Marine Le Pen: "Da Macron segno di lassismo" 'Accettando per lavolta ...Quanto avvenuto 'purtroppo testimonia che le traversate andranno interrotte al più. Molto ...... in modo indistinto per reddito, pere seconda casa. Non sottovalutiamo il contributo che ... In particolare, scrivono i presidenti Patuelli e Brancaccio, "occorre scongiurare al piùuna ... Zoom porta le videochiamate nelle Tesla: è la prima volta che uno sviluppatore di terze parti può sfruttare la cam interna